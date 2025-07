Homem forja próprio sequestro para extorquir o pai; veja o que aconteceu

Um homem de 31 anos forjou o próprio sequestro e enviou uma foto, na qual aparecia amarrado e encapuzado, exigindo um “resgate” de R$ 180 mil. O caso aconteceu em Apucarana, no norte do Paraná.

Após o pai, de 54 anos, denunciar o suposto sequestro à Polícia Civil do Paraná (PC-PR), o falso cativeiro foi localizado nesta sexta-feira (4). Durante a investigação, os policiais descobriram que tudo não passava de uma farsa. O homem foi preso, assim como o proprietário da casa onde ele estava escondido. Ambos vão responder pelo crime de extorsão.

Segundo o delegado André Garcia, o pai foi informado sobre o suposto sequestro na última segunda-feira (30). Ele chegou a receber imagens do filho amarrado, encapuzado e com marcas de sangue, como forma de coagi-lo a pagar a quantia exigida.

Os falsos sequestradores ameaçaram que, caso o valor não fosse pago, o homem poderia ser morto ou mutilado. O pai chegou a oferecer R$ 40 mil, proposta que foi recusada pelo grupo.

Na tentativa de ganhar tempo, o pai afirmou que conseguiria reunir o valor até a semana seguinte. No entanto, orientado por um conhecido, ele decidiu procurar a polícia. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (3).

“Ele repassou todas as informações e iniciamos a investigação imediatamente, tratando o caso como um sequestro real. Em menos de 24 horas, identificamos quem estava enviando as mensagens e a localização do falso cativeiro, onde as fotos foram tiradas. Para nossa surpresa, tratava-se de uma farsa — o próprio filho havia forjado o crime”, explicou o delegado. De acordo com Garcia, o homem foi encontrado deitado em uma cama, usando o celular que havia sido utilizado para se comunicar com a família e fazer as exigências financeiras. O imóvel onde ele se escondia fica na zona rural de Cambira.

Tanto ele quanto o dono da casa, que também estava presente no momento da abordagem, foram presos. Outras duas pessoas foram identificadas como participantes da fraude, mas ainda não foram localizadas.

Durante depoimento, o homem insistiu na versão de que havia sido sequestrado. Alegou que teria sido levado por policiais militares do estado de São Paulo e que estava sendo monitorado por meio de um drone.

O advogado do caso afirmou que o acusado é usuário de cocaína e que uma possível dívida com traficantes pode ter motivado a encenação. Para preservar a identidade do pai, que foi vítima da tentativa de extorsão, os nomes dos envolvidos não foram divulgados. A Polícia Civil do Paraná segue investigando o caso.