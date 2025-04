Homem flagrado se masturbando em cima de moto é preso pela polícia

O homem que foi flagrado se masturbando em cima de uma motocicleta no dia 5 de março, no bairro Jardim São Gabriel, em Salto (SP), foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (26).

De acordo com a polícia, no dia do crime, uma mulher caminhava pela rua quando foi chamada pelo homem, que pilotava uma motocicleta. Ao se virar para responder o suspeito, a mulher percebeu que ele estava com o órgão genital para fora da roupa e se masturbando. A vítima gritou e o homem fugiu do local.

Uma câmera de monitoramento flagrou o suspeito se masturbando, por volta das 6h30 da manhã. Nas imagens, possível ver o suspeito em dois ângulos diferentes. O homem passa em frente a um imóvel, levanta da motocicleta em movimento e começa a se tocar. Em seguida, ele volta a pilotar a moto e vai embora.

Após o ocorrido, os policiais civis começaram a investigar o caso e, com imagens de câmeras de monitoramento, conseguiram identificar o suspeito. A Justiça expediu mandado de prisão, busca e apreensão contra ele.

Os policiais foram até o endereço do suspeito e apreenderam objetos e a motocicleta dele. Porém, o homem foi encontrado somente no dia seguinte à apreensão, tentando fugir da cidade em um carro de aplicativo. Ao ser abordado, ele tentou jogar o celular fora, mas os policiais também conseguiram apreender o aparelho.