Homem flagrado estuprando porco é espancado pela população

Faleceu nesse domingo (9) o cantor sertanejo Richard Jammes Totimura da Silva Santos, de 25 anos, conhecido como, Rick Jammes, em um acidente de carro na rodovia Emanuel Pinto (MT-251), no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, a 64 quilômetros de Cuiabá (MT).

No momento do acidente, outras seis pessoas estavam no veículo. Três delas também morreram. Segundo informações da Polícia Civil, o músico dirigia um Toyota Corolla quando perdeu a direção do veículo. O carro saiu da pista e capotou em uma área de mata ao lado da rodovia. O automóvel parou com as rodas para cima.

Duas mulheres, uma de 19 anos e outra de 21, e um adolescente de 17 anos, teriam sido arremessados para fora do carro. Felizmente eles sobreviveram e foram socorridos pelo Samu.

Mortes

Rick Jammes e outras três pessoas, identificadas como Raul Faria Filho, de 23 anos, e o casal Yasmin de Oliveira, 21, e Jander da Silva Padua, de 30 anos, ficaram presos entre as ferragens, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Uma das hipóteses aponta que o cantor tenha tentado desviar de um buraco próximo à curva do buriti e perdido o controle da direção.

A polícia também apura a hipótese de negligência e alta velocidade. Garrafas de bebida alcoólica e energéticos foram encontrados dentro do carro do cantor, de acordo com a PC.

A perícia técnica foi chamada e os laudos que apontarão as causas deverão ficar prontos em 30 dias.

(*Metrópoles)