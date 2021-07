Homem flagra esposa na cama com amante e a mata a facadas

Brasil – Um vídeo chocante que foi divulgado nesta sexta-feira (23) mostra o momento em que uma mulher é pega no flagra pelo marido, bem na hora em que ela estava fazendo sexo com o amante. O marido, furioso, chega dando facadas no homem que está com a esposa e chegar a matar a infiel. O caso aconteceu no último sábado (17).

De acordo com informações, o marido estava desconfiado das traições da mulher e resolveu instalar uma câmera de segurança no quarto, sem que ela visse. Ele então estava vendo tudo que acontecia pelo celular e quando ela estava na posição sexual ‘de quatro’, o marido invade o quarto e dá uma série de facadas no amante.

O amante tenta lutar com o homem e consegue fugir depois de esfaqueado. A mulher, que tenta intervir, acaba sendo morta com cerca de 40 facadas.

Não há mais informações sobre o caso.

A reportagem decidiu em não publicar o vídeo do flagrante e morte, devido as cenas serem fortíssimas.

(*Portal CM7)