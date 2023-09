Homem fica com flecha cravada nas costas após briga entre vizinhos

Vítima contou que estava na garagem de casa, fazendo uma manutenção de uma moto, quando o homem se aproximou e começou a atirar flechas contra ele.

Um desentendimento entre vizinhos terminou com um homem com uma flecha cravada nas costas. O caso aconteceu na manhã desse domingo (17), no bairro Monte Cristo, em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce.

A vítima, de 39 anos, contou aos militares que estava na garagem de casa fazendo a manutenção de uma motocicleta, quando foi surpreendida pelo vizinho, de 43 anos, que, sem motivos aparentes, começou a disparar várias flechas na direção dele.

O homem foi atingido na barriga e nas costas, do lado direito, onde a haste ficou cravada.