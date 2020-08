Homem faz tatuagem realista de “vagina” da namorada e vídeo viraliza na web

A astrologia pode te ajudar a elevar a temperatura na hora do sexo, basta você saber o que faz seu parceiro enlouquecer na cama. Pensando nisso, separamos as principais fantasias sexuais de cada signo. Confira:

Áries

O nativo de Áries gosta de mandar, então, qualquer tipo de joguinho onde ele fique no controle provocará excitação. Também adora encontros inesperados, sexo em lugares diferentes e até onde possa ser visto por outras pessoas. Como gosta de se exibir, o sexo entre espelhos faz a cabeça do ariano.

Touro

Touro adora os rituais que antecedem o sexo e é sensível aos aromas e sabores. Por isso, ficará muito excitado se receber uma massagem ou se for convidado a fazer ou receber sexo oral ao mesmo tempo com chocolate e outras delícias. Longe de ser fiel e em geral preferindo quem é “errado”, ele também não resiste a cenários luxuosos, a uma lingerie provocante ou uma pegada mais forte e cuidadosa, é claro.

Gêmeos

Sair para dar uma rapidinha, sendo no banheiro, cinema, avião ou compartilhar a cama com outras pessoas, além do par, são algumas de suas fantasias. Os geminianos odeiam rotina e curtem o sexo com adrenalina, sempre que possível. Falar coisas picantes para provocá-lo na hora da transa, e gemer alto são coisas que também mexem com a libido dos nativos desse signo.

Câncer

No sexo, os nativos de Câncer adora brincar de professor e aluno, e tanto faz o papel desempenhado. Também tem uma queda por seios, o homem canceriano gosta de ser provocado com lingeries que valorizam a região e a mulher curte receber carícias. O canceriano chega rapidamente ao êxtase em posições que possibilitam uma penetração mais profunda e o olho no olho.

Leão

Gosta de dominar e também adora cenários requintados, com banheiras de espuma e champanhe. Muitos espelhos garantem uma dose extra de prazer leonino. Um sexo selvagem, de vez em quando, é boa pedida. Arranhões e marcas no pescoço são o atestado de uma transa incrível, que ele vai exibir com orgulho.

Virgem

Encontrar o par em um bar e ir direto para o motel é uma fantasia excitante para os nativos de Virgem. Curtem brincar de prostituta e cliente, fazer sexo no chuveiro ou na banheira. Preliminares para os virginianos é fundamental do sexo. Têm disposição para experimentar coisas novas, desde que se sintam seguros e preservados, pois preferem não se expor.

Libra

Filmar a transa para ver depois e masturbação mútua são boas pedidas para levar um libriano à plenitude do prazer! Posições e carícias diferentes, inspiradas no Kama Sutra ou em filmes pornôs, também podem animar o sexo. Sexo à luz de velas e cenários românticos são igualmente excitantes para os nativos de Libra, que curtem unir romance e prazer.

Escorpião

Adora uma cadeira erótica, mas não gosta de usar acessórios o tempo todo. Prefere explorar o corpo do par ao ser explorado. Vai ficar excitado ao receber uma proposta inusitada de sexo, no carro, no banheiro ou em qualquer lugar inacessível, onde possa liberar toda sua imaginação. Gosta de comandar e, em geral, conduz o par a experiências de prazer.

Sagitário

Transar no avião, no vestiário ou em algum lugar público, com risco de ser pego em pleno ato sexual, faz a cabeça do sagitariano. Ele não resiste a propostas de transar em meio à natureza, onde não encontrará barreiras para praticar quase todos os tipos de fantasia. Sexo virtual é outra brincadeira que ele topa, de primeira.

Capricórnio

Quando jovem, adora a fantasia de que está fazendo sexo com uma pessoa mais experiente. Na maturidade, fica excitado se for provocado por alguém mais novo. Voyeurismo e sexo selvagem com direito a roupa íntima rasgada e tudo também mexem com a cabeça do nativo de Capricórnio.

Aquário

Sexo a três, anal, dominação… para o aquariano, não existem barreiras no sexo, ele até prefere quebrar preconceitos e, assim, curte a transa ainda mais intensamente. O aquariano tem uma imaginação fértil e precisa de um par que entre nesse clima. Posições inusitadas, transas em locais proibidos e a exploração de diferentes zonas erógenas, no corpo, vão transformar o aquariano em um parceiro insaciável.

Peixes

Apesar de parecer romântico, gosta de explorar o corpo do par e, claro, espera a mesma devoção daquele com quem divide a cama. Os piscianos gostam de serem voyuers também e assistir o sexo, sem tabus. Ser amarrado e dominado é algo que o excita bastante também.

