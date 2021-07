Homem estupra idosa de 67 anos em sua própria cama e ainda rouba o dinheiro

Uma idosa de 67 anos foi estuprada dentro da própria casa após ter a residência invadida. O crime chocou os moradores da pequena Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte de Santa Catarina.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 21h30 da última sexta-feira (09), na localidade Serra do Lucindo, no interior do município. A vítima disse que já estava dormindo quando ouviu um barulho na cozinha e, logo em seguida, um homem entrou no quarto.

Como ele pedia dinheiro de forma ameaçadora, ela foi até a cozinha, onde tinha cerca de R$ 300, e entregou a quantia ao suspeito. Apesar de estar com o dinheiro em mãos, o autor do crime empurrou a idosa até o quarto e cometeu o estupro.

Depois, saiu da residência e religou o contador de energia elétrica, que havia desligado antes de entrar na casa. Segundo a vítima, ele entrou pela porta dos fundos.

A idosa conseguiu correr pela mata e pedir ajuda do filho, que mora a cerca de 500 metros da residência dela. A polícia fez rondas no local, mas não encontrou o suspeito.

