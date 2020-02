Homem esfaqueia vítima em suposta briga de trânsito; veja vídeos

Caso aconteceu durante uma abordagem policial no bairro de Paripe, na noite de domingo (2). Em nota, Polícia Militar respondeu que rechaça todo e qualquer tipo de conduta violenta.

Moradores do bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador, filmaram o momento de uma agressão policial durante uma abordagem da PM a um grupo de jovens no local. Durante a revista, um dos militares agride um rapaz com murros e chute e diz insultos racistas ao se referir ao cabelo dele.

O caso aconteceu na noite de domingo (2). Nas filmagens, também é possível ouvir o policial chamar o jovem de “viado”. As informações são do G1.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o vídeo será encaminhado para Corregedoria Geral da PM, para ser analisado. A PM disse ainda que “não preconiza com a violência e rechaça todo e qualquer tipo de conduta violenta”.

“Você para mim é ladrão, você é vagabundo. Olha essa desgraça desse cabelo aqui. Tire aí vá, essa desgraça desse cabelo aqui. Você é o quê? Você é trabalhador, viado? É?”, grita o militar, enquanto puxa um boné que a vítima usava. O mesmo policial chega a dar murros na costela do rapaz, além de um tapa no rosto e um chute na barriga.

Depois de agredir o jovem, o policial entra na viatura e deixa o local. Toda a ação é filmada de dentro do portão de uma casa. Além da vítima agredida, é possível ver que outros dois jovens também passam pela abordagem policial.

VÍDEO: