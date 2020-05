Homem esfaqueia o pai até a morte durante reunião por videoconferência

Emergência foi acionada pelos participantes da conferência

Nova York – Um americano de 32 anos matou o próprio pai quando este participava de uma reunião virtual no aplicativo Zoom, talvez o primeiro assassinato transmitido nesta plataforma, indicou nesta sexta-feira a polícia do condado de Suffolk, periferia de Nova York.

Na quinta-feira, pouco depois do meio-dia, Thomas Scully-Powers apunhalou seu pai, Dwight Powers, de 72 anos, até a morte na cidade de Amityville, em Long Island, muito conhecida pelo filme de terror que leva seu nome e estreou em 1979.

O criminoso bateu primeiro antes de procurar facas com as quais atingiu o pai no peito, costas e pescoço “quase decapitando-o”, de acordo com o relatório do promotor citado na autópsia.

Quando o agressor voltou armado com facas, os participantes ligaram para o número de emergência, informou a polícia.

“Este é um caso chocante e perturbador”, disse o promotor local Timothy Sini.

Quando os policiais chegaram à cena do crime, o autor da agressão, que morava com o pai, fugiu pulando pela janela do primeiro andar, de acordo com o promotor.

Em seguida parou numa loja onde bebeu um refrigerante e tentou limpar o sangue do corpo, mas a polícia o pegou a alguns quarteirões de distância.

Nesta sexta-feira, Thomas Scully-Powers foi formalmente acusado de assassinato e preso enquanto aguarda uma nova audiência marcada para 26 de maio.

“Segundo sua própria confissão, o suspeito esfaqueou brutalmente seu pai repetidamente, até ter certeza de que ele estava morto. A investigação sobre esse crime horrível continua” até ser feita justiça informou o promotor.

O promotor não especificou qual poderia ser o motivo do crime, mas de acordo com Thomas Scully-Powers, foi seu pai que começou a luta. O suspeito tem antecedentes criminais e pode pegar até 25 anos de prisão.

Ainda não se sabe exatamente o que os participantes da videoconferência viram enquanto esta cena de terror se desenrolava.

Este crime parece ser o primeiro na plataforma Zoom, cuja quantidade de usuários explodiu devido ao confinamento decretado pela pandemia em grande parte do mundo.

Atualmente, milhões de pessoas se reúnem diariamente em plataformas como Zoom, Google Hangout, Houseparty ou Facetime para conversar, tomar uma bebida juntos ou celebrar datas comemorativas.

(*O Dia)