Homem escapa da morte ao sair do carro antes de pedra destruir o veículo

Mauricio Henao desceu do carro para atender uma ligação quando a pedra rolou de uma encosta diretamente para o carro.

Um homem escapou por pouco da morte após ter saído do carro que dirigia segundos antes de uma pedra gigantesca cair em cima dele. O americano desceu do veículo para atender uma ligação e logo depois o viu totalmente amassado.

Mauricio Henao estava sentado no banco do motorista do carro quando o telefone tocou e ele decidiu sair do veículo, que estava estacionado, na cidade de Malibu, na Califórnia.

Alguns segundos depois, ele escutou o barulho de rochas que caíam pela encosta, e o resultado pode ser visto na imagem abaixo.

“Eu só ouvi estrondos altos e, então, corri e vi meu carro esmagado”, contou ele à emissora americana KTLA, em meados de janeiro. O que Mauricio encontrou foi a parte superior do veículo completamente esmagada, o teto, amassado, e os vidros, quebrados.

“A pedra é do tamanho de todo o capô. O para-brisa está todo destruído, e a estrutura do carro ficou retorcida”, completa o dono do veículo.

Mauricio diz ter ficado bastante traumatizado com o incidente em que poderia ter morrido e afirma que a ligação salvou sua vida. “Honestamente, acho que não vou estacionar aqui novamente depois disso. Estou um pouco traumatizado com toda essa provação”, reflete ele.

Outros incidentes do mesmo tipo aconteceram na cidade, mas autoridades não receberam informações de pessoas feridas por causa do deslizamento de rochas e detritos.

Um dos atingidos foi o residente local Nick Kennedy, que explicou à KTLA que as pedras “atravessaram a rua” e atingiram seu SUV.