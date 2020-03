Homem entrega irmão foragido para negociar soltura e acaba preso

O suspeito teria furtado uma bateria de carro e chave de roda no centro da cidade

Um suspeito de furto, de 35 anos, e o irmão dele, 39, que estava foragido da Justiça, foram presos no fim da tarde de quarta-feira (11), em Santo Antônio do Descoberto. As prisões foram feitas após tentativa de acordo do mais novo deles com a Polícia Militar (PM).

Os PMs chegaram ao suspeito por meio de uma denúncia anônima. Ele teria furtado uma bateria de carro e chave de roda no centro da cidade. Após ter sido preso e levado para o hospital para exames, ele solicitou a presença do comandante da ação. “Meu irmão é foragido da Justiça. Ele pegou 20 anos. Se vocês me soltarem, eu digo onde ele está”, teria dito ao aspirante a oficial Samuel Silva.

O suspeito ainda disse que estava entregando o irmão, pois já havia sido preso e “não aguentava mais ser preso de novo (sic)”.

Os policiais foram até o endereço indicado pelo suspeito e encontraram o irmão dele. Aos fazer a busca no Sistema Nacional de Justiça e confirmaram que ele estava foragido por latrocínio. A pena dele é 20 anos pelo crime. Com ele, a polícia encontrou duas armas de fogo, dez botijões de gás, três aparelhos de televisão e uma bicicleta provavelmente furtados.

No momento da prisão, segundo a PM, pelo menos 10 famílias da região reconheceram os produtos de roubo.

O acordo não funcionou e o dois acabaram sendo presos.

(*Mais Goias)