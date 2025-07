Homem engole corrente de ouro roubada ao ser abordado por policiais

O objeto foi encontrado no estomâgo do homem após ele ser submetido a uma radiografia. Ele foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) após engolir uma corrente de ouro que ele havia tomado em um assalto na manhã desse domingo (29/6), no centro de Belo Horizonte (MG).

A situação ocorreu após a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) ser avisada do assalto e avistar o suspeito.

Na tentativa de evitar o flagrante, o homem teria engolido a corrente ao ver os policiais se aproximando.

Ele foi levado para o Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, onde foi submetido a uma radiografia que possibilitou a constatação do acessório de ouro no estômago do suspeito.