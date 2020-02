Homem encontrado morto com tiro na cabeça em Conceição da Barra

O corpo do jovem Alan Batista, de 18 anos, foi encontrado pela equipe de buscas do Corpo de Bombeiros no início da tarde desta quinta-feira (20). Ele havia desaparecido depois de tentar atravessar uma lagoa em Linhares, de uma borda à outra, na tarde de quarta (19). O corpo foi reconhecido por familiares que acompanhavam os trabalhos.

De acordo com testemunhas, Alan saiu de um quintal no bairro Interlagos para atravessar a lagoa a nado até chegar do outro lado, no bairro Aviso.

“Ele atravessou, desceu, estava tomando banho e falou para os meninos que ia vir a nado, mas ele não aguentou e começou a descer e subir. Ele perdeu o fôlego e afundou”, contou a avó de Alan, Beatriz Batista.