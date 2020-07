Homem é suspeito de tentar explodir casa com ex-mulher dentro

Reprodução/Google Earth Caso foi registrado em uma delegacia de Betim, cidade vizinha.

Um homem de 40 anos é suspeito de ter tentado explodir uma casa em que sua ex-mulher vive na cidade de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, na última quarta-feira (29). Eles foram casados por 17 anos e o homem não aceita o fim do relacionamento.

Em conversa com a polícia, a mulher disse que estava na cozinha quando a luz foi desligada e ouviu uma explosão no quintal. Após a explosão, dois homens, o suspeito e um comparsa, invadiram acasa e começaram a espalhar coquetel-molotov, encharcando um colchão com gasolina. Entretanto, eles não conseguiram atear fogo no imóvel.

Ao jornal O Tempo, um membro da família disse que os criminosos acharam uma bolsa com explosivos e que, para se defender, a mulher se escondeu no quarto. Um filho da mulher também estava no imóvel e saiu para a rua no momento da invasão.

Foram localizados explosivos, nove porções de cocaína, cigarros de maconha, toucas ninjas, uma submetralhadora de fabricação caseira e um canivete. Os policiais estão trabalhando nas buscas da dupla, que segue desaparecida. O caso foi registrado em uma Delegacia de Betim, cidade vizinha.