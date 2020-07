Homem é suspeito de matar e enterrar adolescente de 15 anos em cova rasa no ES

.

O Espírito Santo, segundo maior produtor de petróleo no País, avança também na geração de negócios da indústria do petróleo e gás. Um consórcio formado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai financiar cerca de R$ 40 milhões para a Imetame Energia, de Aracruz, empresa do Grupo Imetame, que tem construído uma atuação diversificada em vários segmentos sinérgicos e que está em franca expansão.

Cada banco entrará com R$ 20 milhões em financiamentos, que serão investidos no pagamento de direitos de exploração dos campos terrestres do polo Lagoa Parda à Petrobras. As reservas adquiridas pela empresa somam um total de 2,51 milhões de barris de óleo e 55 milhões de metros cúbicos de gás natural, com a garantia de venda da produção para a própria Petrobras.

Em videoconferência realizada na manhã desta segunda-feira (13), o governador Renato Casagrande destacou os investimentos: “Essa operação conjunta entre Bandes e Banestes está em sintonia ao que nós queremos para o desenvolvimento do Espírito Santo. O plano de desinvestimento da Petrobrás nos deixou felizes, pois abriu um leque de oportunidades para empresas, como a Imetame, que tem capacidade de fazer investimentos em locais onde a petrolífera já tinha desistido. É a garantia de geração de emprego, de receita e de desenvolvimento no Estado e na região”, comentou.

Casagrande também celebrou o fato de uma empresa capixaba se destacar em uma cadeia produtiva tão importante, como a de extração de petróleo. “Estamos ansiosos e esperançosos para que o Porto da Imetame, em Barra do Riacho, comece a operar para que possamos aumentar nossa competitividade. Precisamos compreender que a atividade industrial gera todas as outras atividades da economia e, por isso, é fundamental que o Estado mantenha sua visão estratégica com as indústrias”, afirmou o governador.

A Imetame Metalmecânica, a primeira empresa do grupo, nasceu da identificação de oportunidade de negócio nos serviços excedentes de usinagem e soldagem da Aracruz Florestal-ES, em 1980. Desde então, a empresa vem apostando na expansão das atividades, com atuação em todo o território nacional.

O projeto

A Imetame Energia adquiriu, junto à Petrobras, a totalidade de participações nos campos terrestres do polo Lagoa Parda, no Espírito Santo, por US$ 9,3 milhões. O polo compreende três concessões de produção na porção Central do Espírito Santo, ao sul da foz do Rio Doce. A estimativa é que, ao longo do projeto, sejam gerados mais de R$ 100 milhões em arrecadação de tributos e royalties.

O diretor-presidente do Bandes, Maurício Cézar Duque, aponta para o sucesso dos financiamentos consorciados entre os bancos. “Atuando como banco líder do consórcio, pudemos articular essa operação em parceria com o Banestes, o que vai proporcionar o fomento das atividades econômicas de todo o setor na região, já que o mercado de petróleo e gás movimenta outras cadeias produtivas, que vão desde a logística até a prestação de serviços”, explicou.

O grupo já está atuando em petróleo e gás com operações no Nordeste do País. Os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte já executam a exploração e a produção. Além da diversificação dos negócios, apesar do ano difícil para a indústria de uma maneira geral, há perspectiva de crescimento na geração de postos de trabalho.

O desenvolvimento dos setores econômicos do Espírito Santo é uma premissa dos bancos estaduais, conforme ressalta o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande. “Como banco dos capixabas, o Banestes atua com foco no fomento da economia local, com a oferta de crédito para o setor industrial, consolidada aos pilares do desenvolvimento econômico. O setor de petróleo e gás congrega grande potencial de crescimento econômico e de oportunidades de negócios. Neste momento de pandemia, é imprescindível que possamos contribuir com iniciativas deste porte”, disse.

O novo bloco adquirido junto à Petrobras é composto de poços maduros, ou seja, poços que já estão em produção e, a partir da homologação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a produção já gera receita para empresa. Com os investimentos até aqui realizados pela Petrobras, e com os novos investimentos da empresa, a expectativa é que a produção do campo se mantenha estável e que empregos locais sejam mantidos.

O diretor-executivo da empresa, Gilson Pereira Júnior, ressalta o papel de contribuição do investimento para o desenvolvimento do Estado. “Agradecemos ao Governo do Estado, Bandes e Banestes, por estarem contribuindo com o desenvolvimento das empresas capixabas, proporcionando geração de empregos e renda e aumento da arrecadação do Estado e municípios. Iniciativas como esta fortalecem o crescimento das empresas e criam oportunidades para que o Espírito Santo se torne cada vez mais um Estado de destaque na economia do País”, observou.

