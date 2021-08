Homem é suspeito de matar duas pessoas e deixar mensagem bíblica

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o suspeito invadiu a casa do ex-cunhado e efetuou 3 disparos de arma de fogo . Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta e a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Posteriormente, a PM foi acionada a atender outro registro de homicídio no município. Desta vez, o atual namorado da ex-companheira do suspeito foi encontrado morto. Ele foi achado com sinais de violência pelo corpo e as pernas amarradas.