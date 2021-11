Homem é proibido de entrar em restaurante self-service por comer demais

Em entrevista, o dono do restaurante explicou todos os detalhes sobre o porquê adotou tal atitude

Mr. Kang, que é um youtuber chinês, denunciou recentemente um restaurante self-service que proibiu sua entrada, com a afirmação de que o homem supostamente come muito.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, o youtuber já teria visitado o restaurante BBQ Buffet, localizado na cidade de Changsha, em outras oportunidades, tendo em uma delas consumido 1,5 kg de pata de porco e em outra quase 4 kg de camarão.

Em entrevista, o dono do estabelecimento explicou mais sobre o porquê adotou tal decisão: “Cada vez que ele vem aqui perco algumas centenas de yuans (…) Até quando ele bebe leite de soja, ele pode beber 20 ou 30 garrafas. Quando come os pés do porco, ele come a bandeja inteira”, relatou.

Já em sua defesa, o youtuber argumentou: “Eu posso comer muito, isso é defeito?”.

Por fim, embora tenha se sentido discriminado, Mr. Kang não conseguiu fazer com que fosse possível sua entrada no restaurante.