Homem é presos suspeito de manter filha em cárcere privado na Bahia

Reprodução/TV Bahia Jovem foi encontrada presa em quarto, sem higiene

Na Bahia , um homem foi preso após ser suspeito por manter sua filha, que possui transtornos mentais, em cárcere privado , na zona rural da Vitória da Conquista, sudoeste da região. As informações foram apuradas pelo G1.

De acordo com as informações da polícia, após receber a denúncia do caso que acontecia no povoado do Baixão, no último sábado (27), eles se encaminharam até a residência denunciada e ainda pelo lado de fora, puderam escutar os gritos da jovem.

Quando entraram na casa, ela foi avistada presa em um quarto, em péssimas condições, sem higiene básica e era obrigada a fazer suas necessidades fisiológicas dentro do cômodo. Ela foi liberta pela polícia e segundo testemunhas, tal situação já vinha acontecendo há anos e que homem suspeito ainda teria outro filho, também com problemas mentais que vive na mesma situação de maus tratos .

Com a realização do resgate, as autoridades fizeram uma busca na região para prender suspeito. Quando encontrado, foi preso e encaminhado para o Distrito Integrado de Segurança Pública ( Disep ) de Vitória da Conquista. Ele será indiciado pelos crimes de maus tratos, abandono de incapaz e cárcere privado.