Homem é preso usando identidade falsa para aumentar limite de conta em banco

Um homem de 52 anos foi preso pela Polícia Civil no momento em que utilizava uma identidade falsa para tentar aumentar o limite de sua conta em um banco localizado na Reta da Penha, em Vitória.

A prisão do suspeito ocorreu na última quinta-feira (27), mas foi divulgada nesta terça (1) pela Delegacia de Defraudações (Defa).

De acordo com o delegado titular da Defa, Douglas Vieira, as investigações indicam que o suspeito comprou o documento falso por R$ 250,00 e que ele pretendia abrir contas em diversos bancos da Grande Vitória, a fim de conseguir empréstimos, cartões de crédito e financiamentos em nome da vítima.

O mesmo homem já havia ficado preso durante cinco meses em 2014 pelo crime de estelionato.

“A área de segurança do banco suspeitou e a Polícia Civil fez a abordagem. No momento da abordagem, ele optou por apresentar documento falso. Ele usou isso pra abrir conta naquele banco e queria aumentar limite do cheque especial, do cartão de crédito para gastar o máximo que podia”, disse o delegado.

Ainda segundo Douglas Vieira, o verdadeiro dono da identidade não sabia que seu nome estava sendo usado para a abertura de contas.

“A vítima não sabe de nada, não sabe da existência dessa conta falsa. Os golpistas de valeram dos seus dados e falsificaram a identidade. É um cidadão que trabalha em uma grande empresa, tem uma renda muito boa e por isso é um dos alvos prediletos dos golpistas porque eles conseguem fazer empréstimos em valore altos, aumentar limites de cartões e de cheque especial”, explicou.

Para conseguir os dados das vítimas e produzir documentos falsos, os criminosos se valem de diferentes tipos de golpe, seja se passando por instituições financeiras e ligando para as vítimas para pedir atualizações de cadastros ou, ainda, oferecendo falsos empregos e financiamentos.

A Polícia Civil também suspeita de que além de usar a conta, o suspeito detido também tivesse a intenção de cedê-la para que outros criminosos pudessem depositar o dinheiro adquirido em golpes.

O suspeito foi autuado pelo crime de uso de documento falso e irá responder pelos crimes de estelionato e de falsidade ideológica por meio de inquérito policial. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Como a Justiça já decretou a prisão preventiva do homem, ele responderá preso pelo crime.