Homem é preso suspeito de ter participado de homicídio em Cariacica

Um homem de 24 anos foi preso pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na noite dessa quinta-feira (18). Ele é suspeito de ser coautor de um assassinato ocorrido no dia 15 de junho deste ano, contra um homem de 24 anos, no bairro Santo Antônio, em Cariacica.



Durante as investigações, foram identificados cinco suspeitos de terem participado do crime. Além da prisão dessa quinta-feira (18), outras duas detenções foram realizadas em operações diferentes. Até o momento, os outros dois suspeitos estão foragidos com mandados de prisão em aberto.



“A vítima estava cumprindo pena e, quando saiu do presídio, teve uma desavença interna no grupo criminoso, pois achava que deveria receber uma parte do tráfico de drogas da região. Inconformados, o grupo atraiu a vítima até ao bairro e assassinaram-na”, contou o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour.



No andamento das investigações, a DHPP de Cariacica conseguiu efetuar a prisão de dois suspeitos de terem participado do crime. Na noite dessa quinta-feira (18), após recebermos a informação de que o indivíduo se encontrava em uma lanchonete no bairro Jardim da Penha, em Vitória, uma equipe se deslocou até o local e efetuou a prisão do homem.



“Ele é integrante da associação criminosa que atua nos bairros Campo Verde e Santo Antônio, ambos situados no município de Cariacica”, informou o delegado Eduardo Khaddour.



O indivíduo foi encaminhado à DHPP de Cariacica, onde foi dado o cumprimento do mandado de prisão e, posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), permanecendo à disposição da Justiça.



A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, para auxiliar a polícia a encontrar os outros dois suspeitos.

Texto: Matheus Zardini

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]



Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini/Camila Ferreira

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693 / (27)99231-5157

[email protected]