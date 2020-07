Homem é preso suspeito de matar jovem em São Sebastião

Um homem de 37 anos foi preso em Ilhabela suspeito de matar a jovem Julia Rosemberg, que teve o corpo encontrado na segunda-feira (6) após sair para uma trilha em São Sebastião, onde morava, no dia anterior. Segundo a polícia, ele tentou abusar de uma jovem de 23 anos nesta quinta-feira (9), mas foi flagrado e preso.

Facebook/Reprodução Julia desapareceu no domingo (5) e seu corpo foi encontrado na segunda-feira





De acordo com informações da Polícia Civil, o homem tentou agarrar a jovem na região do bairro Barra Velha, porém o namorado da vítima flagrou a ação e acionou a Polícia Militar, que prendeu o homem por importunação sexual.

Já na delegacia, o homem contou em depoimento que esteve em Maresias no dia do crime contra Julia e foram recolhidas amostras de tecido para a perícia comparar com material apreendido no local do crime, em São Sebastião.

A importunação e e o fato de que ele esteve em Maresias levantaram a suspeita do envolvimento, mas a polícia vai aguardar a análise de laboratório para confirmar. A investigação do caso segue aberta. As informações são do G1 Vale do Paraíba e Região.