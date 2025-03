Homem é preso suspeito de matar companheira após briga por pia entupida com pó de café

Um homem identificado como Giovanni Constantino, de 66 anos, foi preso no último domingo (23), em Bonsucesso, enquanto tentava fugir após matar a companheira em Maricá, no Rio de Janeiro. Segundo o filho do casal, o crime aconteceu logo após uma briga motivada por uma pia entupida com pó de café. As informações são do programa Balanço Geral, da Record TV.

Izabel Cristina Bezerra Perugino, de 60 anos, e Giovanni foram casados, se separaram há mais de 20 anos mas, no final de 2024, decidiram reatar o relacionamento. A reconciliação dos pais pegou Gabriel de surpresa.

Após brigar com a companheira por conta da pia entupida com pó de café, Giovanni a agrediu fisicamente, pegou uma arma e efetuou disparos no peito da vítima. Ele fugiu logo após o feminicídio e ligou para o filho confessando o crime.

O veículo utilizado na fuga foi rastreado por câmeras do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Maricá, que repassou informações aos policiais civis. Os agentes encontraram o suspeito após ele se envolver em um acidente de trânsito.

Com ele, foi apreendida uma arma de fogo possivelmente utilizada no crime. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Giovanni não possui autorização legal para posse de arma de fogo. Ela foi encaminhada para exame pericial.

O suspeito, por sua vez, ficará preso no sistema prisional, à disposição da Justiça.