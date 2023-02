Homem é preso suspeito de matar atual namorado da ex no ES

Casal foi à antiga casa da mulher para buscar pertences. Uma discussão foi iniciada e o suspeito esfaqueou a vítima

Um homem foi preso suspeito de matar com um golpe de faca o atual namorado da ex-companheira, neste sábado (18), no Centro de Pancas, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, nesta manhã, a vítima teria ido até a antiga casa da namorada — onde ela morava com o ex — para buscar a mudança, quando foi morto pelo homem.

De acordo com informações da PM, no momento em que ela foi buscar os pertences, acompanhada do atual namorado, o ex-companheiro dela chegou no imóvel e iniciou uma discussão, pegando uma faca e desferindo um golpe no peito da vítima.

+

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, no entanto o homem não resistiu e morreu no local. O nome dele e do agressor não foram divulgados.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

Os militares fizeram buscas e o autor do crime foi localizado em uma casa perto do local do crime.