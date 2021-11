Homem é preso suspeito de filmar crianças nuas durante o banho

Segundo polícia, o homem tinha como hábito gravar os órgãos genitais de crianças em momentos de distração. Caso aconteceu no Entorno do DF

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Planaltina, cumpriu nesta quinta-feira (11/11) um mandado de prisão preventiva em desfavor de A. R. S.. O homem suspeito de filmar a genitália de crianças foi detido em Brasília, onde, segundo a corporação, estava se escondendo. O pedido foi expedido pelo juíz da 2ª Vara Criminal de Planaltina.

Conforme as investigações, coordenadas pelo delegado Thiago César de Oliveira, o suspeito tinha por hábito fotografar e filmar os órgãos genitais de crianças em momentos de distração. Em algumas oportunidades, de maneira oculta, registrava crianças durante o banho ou em atividades comuns, sempre focando nas genitálias.

Crianças conhecidas

Segundo o delegado, o homem tinha predileção por filmar vítimas do sexo feminino. “Muitas dessas vítimas eram filhas de amigos ou parentes, mas não desprezamos a possibilidade de que houvesse também o registro de outras crianças. Possivelmente, era para satisfação pessoal, mas não podemos descartar se ele divulgava ou repassava as imagens”, afirmou o investigador.

Ainda segundo o coordenador das apurações, familiares desconfiaram da prática quando o suspeito perdeu o celular. “Alguém achou o telefone e viu as imagens”, conta. O delegado disse que o homem confessou a prática há cerca de um ano.

Ao final do inquérito, A.R.S. deve ser indiciado pelo crime previsto no art. 240, parágrafo 2º, incisos II e III do Estatuto da Criança e do Adolescente, e segue preso na cadeia pública de Planaltina (GO) à disposição da Justiça.

(*Metrópoles)