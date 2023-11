Homem é preso suspeito de estuprar mulher autista com síndrome de Down

Ao ser levado para a viatura, moradores da região celebraram a prisão do suspeito, que tem 46 anos; caso aconteceu em Goiânia (GO)

Um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher, de 29 anos, autista e com síndrome de down. Ele foi detido pela Polícia Militar, na capital goiana, e no momento da prisão, moradores da região comemoraram o fato.

O crime e a prisão aconteceu na tarde da última quinta-feira (2/11), na proximidades do aterro sanitário da capital. Aos militares, a mãe da vítima disse que viu o suspeito, que tem 46 anos, tocando os seios e os órgãos genitais da filha, enquanto a jovem brincava na rua.

O homem que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a Central Geral de Flagrantes, onde foi autuado por crime de estupro de vulnerável.

À PM a mãe da vítima disse que está cansada de ver abusos contra a filha. “Ela é síndrome de down e ao mesmo tempo foi diagnosticada com autismo, mas se você chegar e mexer com ela, ela te conhece, ela sabe quem é você. Ela fica sentada na cadeirinha dela brincando, ele passa e mexe nos peitos dela. Estou cansada de ver isso acontecendo”, relatou a mulher, que não foi identificada pela PM.

A Polícia Civil investiga o caso.