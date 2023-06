Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 12 anos no Norte do ES

Para a Polícia Civil, o homem confessou que estava abusando sexualmente da menina há cerca de seis meses

Um homem de 20 anos foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (15) suspeito de estuprar a enteada de 12 anos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Para a Polícia Civil, o homem confessou que estava abusando sexualmente da menina há cerca de seis meses.

De acordo com a PC, o caso foi descoberto na última terça-feira (13) e as investigações foram iniciadas, acompanhadas também por membros do Conselho Tutelar de Rio Bananal. Após a apuração, a polícia pediu a prisão preventiva do investigado, que foi atendida pela Justiça e Ministério Público.