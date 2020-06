Homem é preso suspeito de estuprar e fazer mulher refém por 48h

O PM, que fazia a segurança do estabelecimento, estava com um pacote com dinheiro quando os suspeitos chegaram

O policial militar Edson Carlos de Moura, de 36 anos, foi assassinado em frente a uma casa lotérica, na manhã desta sexta-feira (26/06), em Passira, no agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o PM estava com um pacote de dinheiro quando os suspeitos chegaram.

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos chegam por trás do PM, já atirando. A vítima tenta reagir e fugir, mas é atingida pelos disparos e cai na calçada. O homem não resistiu.

No momento do crime, dezenas de pessoas estavam na fila da lotérica. Ao tentar correr, uma mulher ficou ferida e foi levada para o hospital local. Em seguida, foi transferida para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru (PE).