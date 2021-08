Homem é preso suspeito de cometer estupro coletivo e matar adolescente

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, Giovana Kely Vieira Almeida foi morta, por esganadura, no dia 14 de abril deste ano, no Setor Garavelo, em Aparecida, na divisa com a capital. Ela teve o corpo queimado e jogado na Serra das Areias, bastante conhecida na região. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia.

Dois investigados já haviam sido presos, em junho e julho, respectivamente. As investigações apontaram que a vítima saiu de sua casa para participar de uma festa na casa de um dos suspeitos.

No local, de acordo com a investigação, estavam os três suspeitos do crime. Segundo a polícia, após ter relações sexuais com a adolescente, eles resolveram matá-la e colocaram fogo nas partes íntimas dela para esconder um provável crime sexual.

Os três autores se encontram presos na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e responderão pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver. Após a realização de perícia no corpo, eles poderão responder, ainda, pelo crime de estupro coletivo.