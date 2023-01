Homem é preso por tráfico de drogas em Cariacica

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica prendeu um homem de 20 anos, no bairro Vila Independência, também em Cariacica, na tarde dessa quarta-feira (18). Durante a ação, a equipe apreendeu armas, munições e drogas.

A equipe realizava diligências na região para apurar informações referentes à guerra do tráfico de drogas. Em um determinado momento, a equipe se aproximou de um beco, conhecido pela intensa movimentação do tráfico, e visualizaram dois indivíduos, em uma moto. Eles estavam conversando com um homem. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles fugiram e não foram localizados.

Os policiais continuaram as diligências e conseguiram identificar e localizar o homem que estava conversando com os indivíduos que estavam na motocicleta. Ao chegar na residência, a dona do imóvel, que alugava o quarto para o suspeito, autorizou a entrada dos policiais.

Eles foram até o quarto e, além de deter o homem de 20 anos, localizaram uma pistola, calibre 9mm, uma pistola, calibre .45ACP, um carregador para pistola calibre .45, dois carregadores para pistola calibre 9mm, 38 munições calibre 9mm, 30 munições calibre .45 ACP, quatro munições calibre 38, 226 pinos de cocaína, 450 gramas de cocaína, 25 gramas de maconha, um coldre para pistola, uma balança de precisão e farto material para preparo de drogas.

O suspeito foi encaminhado à DHPP Cariacica, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e por estar com arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Texto: Marcus Vinícius Gonçalves, Estagiário – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Fonte: Polícia Civil ES