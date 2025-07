Homem é preso por tráfico de drogas durante operação

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio, em ação conjunta com a 2ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), cumpriu, nessa quinta-feira (24), um mandado de prisão contra um homem de 35 anos pelo crime de tráfico de drogas.

Durante as diligências, as equipes policiais se dirigiram até o Córrego Alto Piracema, onde o indivíduo estaria trabalhando em uma lavoura de café. No local, além de dar cumprimento ao mandado de prisão, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito.

Com o apoio do cão semovente Black, foram localizadas 11 munições intactas de calibre .380. O homem admitiu ser o proprietário do material. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado à 11ª Delegacia Regional e depois ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.



