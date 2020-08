Homem é preso por sequestrar três meninos em Londres

Metropolitan Police/PA A Scotland Yard emitiu um alerta urgente para encontrar Bilal, Momammed Ebrar e Mohammed Yassen Safi





Um homem de 31 anos foi preso no leste de Londres suspeito de estar envolvido no sequestro de três crianças , levadas a pedido do pai biológico. A polícia metropolitana disse que o número total de prisões relacionadas ao caso, nos últimos cinco dias, agora é 13, enquanto os policiais caçam o suspeito Imran Safi, 26, e seus filhos.





Acredita-se que Safi levou as crianças – Bilal, 6, Mohammed Ebrar, 5, e Mohammed Yaseen, 3, ameaçando a mulher – que cuida temporariamente das crianças – com uma faca na última quinta-feira (27), em Coulsdon. Nem as crianças nem o pai foram vistos desde o incidente .

Quatro homens, com idades entre 21 e 41 anos, presos na manhã de sexta-feira (28) sob suspeita de envolvimento no crime, foram libertados sob fiança. Acredita-se que eles sejam conhecidos do suspeito e todos foram detidos em uma propriedade em Ilford, no sudeste de Londres.

Em nota, a polícia afirma que “prendeu homem de 31 anos em um endereço residencial em Ilford no sábado (29), sob suspeita de conspiração para sequestrar as crianças. Ele permanece sob custódia em uma delegacia no sul de Londres”

O que se sabe, até o momento, é que os meninos seriam formalmente adotados por uma nova família em breve, e que os detetives acreditam que esse possa ter sido o motivo do sequestro .

Ainda não se sabe se Safi, um cidadão afegão com ligações com o Paquistão, deixou o país , mas os detetives estão trabalhando com agências nacionais e internacionais para investigar qualquer tipo de movimentação. Um alerta para já foi emitido.

A Scotland Yard também está solicitando informações sobre um carro vermelho, modelo Nissan Qashqai, que estava na área onde o crime aconteceu durante a tarde da última quinta-feira.