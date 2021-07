Homem é preso por maus-tratos a animais em Itapemirim

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (27), em uma operação conjunta realizada pela CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), com o apoio da Delegacia Regional (DR) de Itapemirim e das equipes de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária. A operação teve como objetivo apurar uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro da raça beagle, em uma residência localizada na zona rural do município.

De acordo com o delegado Edson Lopes, da Delegacia Regional de Itapemirim, no local, foi encontrado um cachorro acorrentado na residência, sem água e comida, e com escoriações na face. A suspeita é de que o animal era utilizado para caça.

Na residência também foram recolhidos um pássaro trinca-ferro, oito galos de briga e miúdos de boi. “O cachorro foi levado para o Centro de Zoonoses para receber os devidos cuidados. O pássaro foi enviado para a Polícia Ambiental, para que seja solto na natureza, e os galos tinham ferimentos de animais utilizados em rinhas e foram encaminhados para o hospital veterinário, na Serra”, explicou o delegado.

Em depoimento, o suspeito negou os maus-tratos contra o cachorro. O homem foi autuado pelo crime de maus-tratos e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM), ficando à disposição da Justiça.

A CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais e as investigações acerca do caso continuarão, para identificar e prender outros indivíduos que estejam envolvidos no crime.

