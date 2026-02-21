Regional
Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com menina no Norte do ES
Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito de estupro de vulnerável. Ele foi abordado pela Polícia Militar do Espírito Santo enquanto caminhava de mãos dadas com a vítima, uma adolescente de 12 anos.
De acordo com a PM, os militares realizavam patrulhamento quando avistaram os dois. A menina afirmou aos policiais que era namorada do suspeito. Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Linhares. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.
O Conselho Tutelar informou que a adolescente já mantinha contato com o suspeito há algum tempo. Ela chegou a ser acolhida institucionalmente, mas, em dezembro de 2025, a Justiça determinou sua reintegração à avó materna. Na última quinta-feira (19), a menina saiu de casa para ir à escola e não retornou.
A adolescente passou por exame na manhã deste sábado (21). O caso será comunicado à Vara da Infância e Juventude de Linhares, onde já tramita um processo de medida de proteção relacionado à jovem.
Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.
Regional
