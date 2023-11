Homem é preso por estupro de bebê enquanto mãe estava no hospital

A Polícia Civil solicitou a prisão temporária do homem, que fugiu logo depois do crime. Após diversas buscas e troca de informações com as forças de segurança de Água Boa (MT), o mandado foi cumprido.

Conforme a polícia, o homem irá responder pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena máxima é de 15 anos de prisão. Atualmente, ele está à disposição da Justiça, devendo ser recambiado para a unidade prisional de Anápolis nos próximos dias.