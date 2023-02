Homem é preso por estuprar menina e diz estar “possuído” por entidade

Ao ser preso e conduzido à 8º DP, o criminoso confessou os abusos sexuais e justificou seus atos em razão de uma suposta possessão demoníaca

Investigadores da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) prenderam, preventivamente, um homem acusado de estuprar, nos últimos três anos, a própria sobrinha, uma adolescente de 13 anos. Ao ser preso, ele disse que estava “possuído” por uma entidade.

O crime ocorria no interior da casa da vítima, na Vila Estrutural, no Distrito Federal. O criminoso sexual se aproveitava da condição de tio, com amplo acesso à residência familiar, para cometer os abusos.

De acordo com as investigações, os familiares na vítima não suspeitavam dos estupros, sempre praticados pelo criminosos quando a menina estava dormindo. No depoimento especial, a adolescente contou que sempre percebeu olhares maliciosos do tio, sendo que ele aproveitava os momentos que estavam sozinhos para praticar os atos libidinosos.

A menor afirmou ter sofrido ameaças para que não contasse a ninguém, pois, caso o autor fosse preso, segundo ele, a menina e sua mãe “sofreriam as consequências”. A vítima ficou tão abalada emocionalmente com a série de abusos que chegou a se mutilar recentemente, o que foi o estopim para acabar com o silêncio da violência sofrida.

Possuído

Após ser preso e conduzido à 8ª DP, o estuprador confessou os seguidos abusos sexuais e justificou seus atos em razão de uma suposta “possessão” após frequentar um centro religioso. O suspeito contou estar “possuído” por uma “energia ruim”. De acordo com a PCDF, o homem tinha passagens policiais pelos crimes de desacato, uso de drogas e resistência.

O autor foi indiciado pelos crimes de violência psicológica contra a mulher e estupro de vulnerável, que é considerado hediondo, cujas somatórias das penas máximas podem chegar a 17 anos de prisão.