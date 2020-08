Homem é preso por estuprar e matar amiga de infância

Reprodução/Twitter Aviões e mais de 1.800 bombeiros estavam trabalhando na contenção das chamas.

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu a região de Martigues, no sul da França, nesta quarta-feira (5). As chamas obrigaram a remoção de aproximadamente 2.700 pessoas que estavam no local.

De acordo com Corpo de Bombeiros, ao menos 1.500 das pessoas que foram removidas são turistas. A corporação informou ainda que ninguém se feriu por conta das chamas. As pessoas foram retiradas em barcos das equipes de resgate e em embarcações particulares.

Aviões e mais de 1.800 bombeiros trabalharam na contenção das chamas. Entretanto, por causa dos ventos fortes, o fogo avançou 8 km. O incêndio atingiu duas casas, destruindo uma delas, e dizimou mais de mil hectares de terra.