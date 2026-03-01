Homem é preso por desviar R$ 600 mil de empresa para jogar no Tigrinho

Um funcionário de 27 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (26/2), em Naviraí (MS), suspeito de desviar mais de R$ 600 mil da empresa onde trabalhava. A Polícia Civil suspeita que dinheiro desviado era destinado a apostas em plataformas de jogos on-line, conhecido como Jogo do Tigrinho.

Segundo a Polícia Civil, ele integrava o setor responsável pelo pagamento de fornecedores e teria usado o acesso ao sistema financeiro para cometer as fraudes.

As investigações apontam que o suspeito alterava os dados bancários das transferências antes da conclusão dos pagamentos. Ele substituía a conta do fornecedor pela própria, apropriava-se do valor e, posteriormente, realizava o pagamento correto na data prevista. Dessa forma, a empresa acabava efetuando o mesmo pagamento duas vezes, enquanto o funcionário ficava com um dos repasses.

O esquema foi descoberto após a direção identificar movimentações consideradas incompatíveis com a rotina financeira. A Seção de Investigações Gerais (SIG) foi acionada e efetuou a prisão no local de trabalho.

Uma auditoria interna iniciada em 18 de fevereiro indicou que as irregularidades podem ter começado em setembro de 2023. Até o momento, foram mapeadas 61 operações suspeitas, totalizando R$ 664.114,56. O valor pode aumentar, já que a análise das transações ainda está em andamento.

O suspeito foi autuado por furto qualificado, em razão do abuso de confiança e do uso de fraude. A investigação continua para dimensionar o prejuízo total e apurar a eventual participação de terceiros.

