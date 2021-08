Homem é preso por cometer tentativa de latrocínio na Serra

A Polícia Civil (PCES), por meio da Divisão Especializada de Segurança Patrimonial (DRCCP), prendeu, nessa terça-feira (03), um homem de 26 anos, suspeito de ser o autor de uma tentativa de latrocínio, ocorrido no último dia 29, em uma loja de celulares, no bairro Planalto Serrano, na Serra.

De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, titular da DRCCP, a loja de celulares sofreu um prejuízo de mais de R$ 70 mil e, após tomarem conhecimento do fato, a equipe iniciou investigação para localizar e prender os suspeitos. “No dia 31, conseguimos informações para localizar a casa de um dos indivíduos. Fomos até a residência e o indivíduo já tinha fugido, mas conseguimos encontrar a mochila utilizada no roubo e algumas caixas de celulares, que foram reconhecidas em interrogatório pela vítima”, explicou.

Ainda segundo o delegado, no dia seguinte, em continuidade às investigações, a equipe teve acesso à outra informação, de outro paradeiro, no bairro Feu Rosa, em relação a outro indivíduo que cometeu o crime. “O criminoso tentou fugir, se escondendo em uma região de mata, mas a equipe conseguiu localizar e prendê-lo. Ao voltarmos para a residência, encontramos mais um adolescente de 17 anos, os celulares que foram recuperados, R$ 500 em notas falsas, aproximadamente 500 gramas de cocaína, um simulacro, uma arma calibre. 12 de fabricação caseira e munições. Com as demais diligências, já conseguimos identificar e qualificar o segundo autor do crime”, detalhou o delegado.

O titular da DRCCP contou ainda que, durante o assalto, um dos criminosos tentou atirar em um cliente que estaria entrando na loja para efetuar a compra de um celular, ao mirar na direção do mesmo com a submetralhadora e atirar, mas a munição falhou.

Durante o depoimento, o homem confessou a autoria do roubo e alegou que praticou o crime, porque tem dívidas pendentes com drogas.

O suspeito foi detido por mandado de prisão preventiva e responderá pelos crimes de tentativa de latrocínio, posse de moeda falsa, associação para o tráfico, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Já o adolescente de 17 anos foi apreendido e assinou um Termo Circunstanciado (TC) por tráfico de drogas, se comprometendo a comparecer na Justiça, quando solicitado. O segundo indivíduo já foi identificado e qualificado, sendo solicitada a prisão preventiva, que será avaliada pela Justiça.

“Pedimos a colaboração da população que ligue para o Disque-Denúncia 181, para termos o conhecimento desses crimes, com a instauração de inquéritos policiais, para apurarmos os delitos e tirar esses criminosos que insistem em cometer esse tipo de delito da sociedade”, orientou delegado Gabriel Monteiro.



