Homem é preso por atear fogo em casa após brigar com mulher

Divulgação/Polícia Militar Chamas destruíram parte do interior do imóvel.

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais na manhã deste sábado (25) depois de atear fogo em uma casa em Belo Horizonte . O incidente aconteceu depois de uma discussão entre o homem e sua companheira durante a madrugada.

De acordo com informações da PM, o homem se trancou dentro da residência e colocou fogo em colchões da casa para impedir a entrada da equipe. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Ninguém se feriu no processo. Entretanto, o incêndio destruiu parte do interior da casa.

Enquanto os bombeiros tentavam conter o fogo, o homem fugiu por uma janela que ficava nos fundos da residência. Horas depois, ele voltou ao local e fez ameaças contra a mulher e familiares. A PM foi acionada e o sujeito foi preso em flagrante.

Segundo a PM, o homem teria consumido uma grande quantidade de drogas antes de ter sido detido. Ele foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil da capital mineira.