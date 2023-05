Homem é preso por abusar de cadela no Espírito Santo

Segundo a Polícia Militar, denúncia foi feita por uma mulher que se apresentou como tutora do animal; o suspeito foi levado para a delegacia do município

Um homem de 43 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Niterói, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, após praticar ato sexual com uma cadela. Segundo a Polícia Militar, a denúncia foi feita por uma mulher que se apresentou como tutora do animal. As informações são de A Gazeta.

No local, uma equipe da PM ouviu a mulher, que relatou que o homem teria se masturbado em via pública, enquanto tocava os órgãos genitais do animal e chegou a abusar sexualmente da cadela.

Os policiais militares fizeram buscas na região e localizaram o suspeito. De acordo com a PM, ele foi encaminhado para Delegacia de Piúma.

