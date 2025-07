Homem é preso pela Polícia Civil durante operação na Serra após tentar fugir e cair do terceiro andar

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), em apoio à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), cumpriu, na manhã do último sábado (05), um mandado de prisão contra um homem de 41 anos. A ação foi realizada durante a escala operacional ISEO, no bairro Jardim Tropical, no município da Serra.

Após levantamentos de inteligência e diligências em campo, os policiais localizaram o endereço do alvo. No momento da tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir pulando pela janela do terceiro andar do imóvel, vindo a sofrer uma queda.

O indivíduo foi encontrado deitado, reclamando de dores nas pernas e na coluna, além de apresentar escoriações causadas pela queda. A equipe prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

Após atendimento inicial, o homem foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde permanece sob escolta policial, recebendo atendimento médico. Assim que receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

