Homem é preso pela PM com arma de fogo em Cachoeiro

No início da noite desta segunda-feira (30), policiais militares do 9º Batalhão detiveram um homem de 28 anos, na Rua Maria Assunção Athaíde, Coramara, em Cachoeiro.

Policiais da Força Tática visualizaram o homem guardando uma mochila no interior de um veículo. Ao ser abordado foram encontradas cinco munições de cal.40. Ato contínuo, quando os militares chegaram à residência do abordado, visualizaram um indivíduo se evadindo do local, que arremessou um objeto durante a fuga, tratando-se de uma pistola cal. 9 mm, sem munição e sem carregador. No interior da residência foi localizado um carregador de pistola municiado com 14 munições cal. 9 mm.

O detido, arma e munições apreendidas foram encaminhados para o DPJ local.

