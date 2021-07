Homem é preso no ES por divulgar imagens íntimas da ex-mulher

Um homem foi preso no Espírito Santo (ES) suspeito de divulgar imagens íntimas da ex-mulher, moradora de Abadiânia. Detenção, nesta sexta-feira (23), ocorreu em Vitória, capital, também em razão do descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima naquele estado.

De acordo com a Polícia Civil, homem ainda ameaçava e injuriava a ex, cujas imagens teriam sido expostas na internet. A partir dos fatos narrados, autoridade policial de Abadiânia representou pela prisão do suspeito, cumprida pela Polícia Militar Capixaba.

O homem foi autuado pelos delitos de divulgação de cena de sexo, ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva. Ele, que ainda é investigado por tráfico de drogas no Espírito Santo, foi encaminhado ao presídio da cidade.