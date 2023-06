Homem é preso e confessa ter matado colega enforcado em canavial

Um homem de 24 anos, foi preso em flagrante, suspeito de assassinar o colega de trabalho, José Roberto Sebastião dos Santos, de 38 anos, na madrugada deste domingo (04), em um canavial, na zona rural de Linhares. A prisão, segundo a Polícia Civil, ocorreu no alojamento da empresa em que suspeito e vítima trabalhavam, no Norte do Espírito Santo.

Seguindo as pistas deixadas pelo suspeito, a equipe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, localizou e prendeu o suspeito no alojamento. Durante a prisão, o homem confessou o homicídio. Segundo o suspeito, ele saiu à noite com o colega de trabalho e foram a um forró. Lá se desentenderam e acabaram entrando em vias de fato. Durante o retorno para o alojamento, entraram novamente em luta corporal e o suspeito assassinou a vítima por enforcamento, asfixia.

“O preso é do Estado de Alagoas e estava há poucos dias, cerca de seis, em Linhares, para trabalhar no corte da cana”, contou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

O homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e, posteriormente, foi encaminhado para Penitenciária Regional de Linhares.