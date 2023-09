Homem é preso após viver e ter filha com menina de 14 anos no Norte do ES

Além de morar com a adolescente e ter uma filha de seis meses com ela, indivíduo de 31 anos também é suspeito de ter estuprado a irmã dela, uma menina de 11 anos

Um homem de 31 anos foi preso em uma pousada no litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última terça-feira (12), por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, investigações apontaram que ele morava havia três anos com uma adolescente, que atualmente tem 14 anos, e, com a menina, teve uma filha – que está com seis meses. As informações são de A Gazeta.