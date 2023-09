Homem é preso após tentar roubar picanha pela 2ª vez em supermercado

Suspeito foi detido em flagrante por furtar 3 peças de picanha de estabelecimento em Bauru; cinco dias antes, ele já havia roubado 2 peças

Um homem de 43 anos foi preso na última terça-feira (26/9) pelo roubo de três peças de picanha de um supermercado, no Jardim Redentor, em Bauru, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, foi a segunda vez que o suspeito cometeu o mesmo crime no local em menos de uma semana.

No dia 21/9, o suspeito já havia roubado duas peças de picanha do estabelecimento, avaliadas em R$ 204. Funcionários do supermercado constataram a falta das carnes na hora de fazer a contagem de estoque do setor de frigorífico e checaram as imagens das câmeras de monitoramento.

Cinco dias depois, o homem voltou ao supermercado e foi reconhecido pelos funcionários. Seguranças começaram a seguir o suspeito, que, segundo o Boletim de Ocorrência, pegou três peças de picanha no valor de R$ 294,82, colocou em um carrinho de compras e foi até outro corredor para colocar a carne em uma bolsa.

No momento em que ele deixava o estabelecimento sem pagar, foi abordado na calçada e preso em flagrante. Em depoimento à polícia, o suspeito disse que “furtou a picanha para vender e usar o dinheiro para comprar pinga”.

O caso foi registrado pela polícia como furto.