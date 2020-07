Homem é preso após tentar matar a esposa a pedradas

Policiais da Companhia Independente do Promorar realizaram a prisão de um homem acusado de tentar matar a própria esposa a pedradas no conjunto Mário Covas, na zona Sul de Teresina. Segundo informações da vítima, o suspeito sempre foi agressivo no relacionamento.

“Nós estávamos em rondas pela região, quando fomos informados pela vítima que está bastante lesionada que havia sido agredida pelo companheiro dela. Eles estão há oito anos juntos e ela informou que ele sempre foi bastante agressivo. Quando chegamos no local ele entrou na casa, trancou as portas, nós tivemos que usar a força para poder entrar no local e mesmo assim ainda reagiu contra a guarnição, agora está preso e vai ser entregue à Justiça”, declarou o PM.

O acusado, aparentemente embriagado, confirmou as agressões. “Nós brigamos, o casal sempre briga, ela me agrediu eu perdi a cabeça e agredi ela também, mas eu sou cidadão”, disse.

A mulher foi levada bastante lesionada para o hospital e em seguida para a Central de Flagrantes. “Ele sempre foi assim, bebe, quando chega em casa quer descontar em mim, ele sempre fez isso, me batia grávida, é muito agressivo, ele procura um motivo para me agredir, me humilha, sendo que quem trabalha sou eu, eu crio meus filhos sozinha. Hoje eu estava colocando o meu filho para dormir, ele pegou uma pedra e jogou na minha cabeça , me chutando eu sai correndo pedindo socorro e o vizinho me levou para o hospital. Eu vou tomar todas as medidas que eu tiver que tomar contra ele”, declarou ela.

(*Meio Norte)