Homem é preso após ser condenado por estuprar sobrinha de 4 anos

O homem não resistiu à prisão. Ele passou por uma audiência de custódia que o manteve preso nesta quinta-feira (26/2)

Um homem de 54 anos foi preso na manhã dessa quarta-feira (25/2), após ter sido condenado por estuprar a própria sobrinha, de quatro anos, em Registro, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram até o endereço do réu e o prenderam. O preso não apresentou risco de fuga e nem sinal de resistência.

De acordo com a Justiça, a condenação aconteceu em segunda instância e a sentença transitou em julgado em 17 de outubro, do ano passado. O condenado passou por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (26/2) e teve a prisão mantida pelo tribunal.

O caso foi registrado como captura de procurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Registro.

