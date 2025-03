Homem é preso após se masturbar em frente à funcionária de loja

Acusado por importunação sexual foi preso nesta sexta (14) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro

Um homem foi preso na última sexta-feira (14) em uma cidade brasileira após ser acusado de importunação sexual em uma loja de reparos de celulares. O caso aconteceu na quinta-feira (13), mas ao ser flagrado, o suspeito fugiu do local. As informações são do portal Metrópoles.

Este caso foi registrado na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A situação deixou as funcionárias e os clientes em pânico já que o homem começou a se masturbar quando se aproximou do balcão do estabelecimento. O detalhe é que o suspeito não ligou para os registros das câmeras do local.

De acordo com a polícia, como sobredito, uma das vítimas teria percebido toda a situação e chamou o irmão, que também atuava na loja. Foi este ato que fez o homem deixar o celular e fugir do estabelecimento. O suspeito foi reconhecido na última sexta-feira (14) enquanto caminhava na rua e a polícia foi acionada.

O suspeito foi levado para 52ª Delegacia de Polícia, localizada em Nova Iguaçu. O homem foi autuado em flagrante por importunação sexual. Desde então, ele segue preso na delegacia no aguardo das devidas ações judiciais.