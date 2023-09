Homem é preso após roubar picanha, cerveja e alcatra de supermercado

Suspeito agrediu seguranças durante um dos crimes

Um jovem de 19 anos foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após furto e roubo a um supermercado na cidade. O criminoso tinha preferência para os crimes: carne e cerveja.

A polícia foi acionada nessa quarta-feira (27 de setembro) após ele roubar seis peças de alcatra suína de um estabelecimento. Quando o jovem foi abordado por seguranças do supermercado, ao tentar sair sem pagar, houve confusão e ele deu um soco no rosto do responsável pela segurança do local.

A vítima relatou que no momento da ação criminosa, o autor teria afirmado que levaria as seis unidades de alcatra de qualquer maneira, mas os seguranças conseguiram recuperar cinco peças. O jovem ainda teria dito que “a situação não ficaria assim e que voltaria ao local”. Um dia antes, o homem foi ao local e também furtou vários produtos.

O suspeito foi localizado caminhando por uma rua. Ele confessou que realmente praticou o roubo nessa quarta-feira e que, na terça, furtou cerveja e algumas peças de picanha do mesmo supermercado.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão de Uberlândia.